Dupla em moto executa a tiros dono de distribuidora de bebidas; veja vídeo

O empresário identificado como Ivaldo, foi executado a tiros na noite desta quinta-feira (28) em uma distribuidora de bebidas na Avenida Alexandre Guimarães com Rua Delegado Mauro dos Santos, bairro Agenor de Carvalho, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Conforme as informações obtidas no local, o homem estava sentado no estabelecimento comercial dele no momento em que dois criminosos chegaram em uma motocicleta.

Um deles sacou uma arma de fogo e atirou contra a vítima que foi atingida na cabeça e perna. O empresário caiu ao chão e morreu instantaneamente.

Agentes da Delegacia Especializada em Crimes Contra Vida (DECCV) já estão apurando a motivação e autoria do homicídio. O homem já tinha passagem no sistema penitenciário.