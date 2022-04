Edital da Ufac oferta mais de 300 vagas residuais para cursos de graduação; confira requisitos

A Universidade Federal do Acre (Ufac) abriu nesta segunda-feira (18) as inscrições para o processo seletivo referente ao preenchimento de vagas de cursos de graduação dos campus Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O quantitativo de vagas são de 317 distribuídos em 31 cursos somente na capital. Já no interior, são ofertadas 30 vagas em 9 cursos.

O Edital da Pró-Reitoria de Graduação nº 09/2022 destaca que as vagas em questão poderão ser preenchidas por alunos de outras instituições de ensino, sejam nacionais ou estrangeiras, desde que estejam credenciadas pelo Ministério da Educação.

Além disto, portadores de diploma de ensino superior e alunos da Ufac de Rio Branco ou do interior do estado também estão aptos a pleitear uma vaga.

As vagas residuais que estão sendo ofertadas são decorrentes do desligamento de estudantes em virtude de jubilamentos, falecimentos, desistências, transferências, remanejamentos internos e vagas remanescentes que não foram preenchidas no processo seletivo de ingresso primário.

O edital prevê ainda que caso o número de candidatos habilitados na primeira etapa seja inferior ou igual ao de vagas disponíveis, terão direito a vaga, desde que atendam aos requisitos exigidos à modalidade na qual estão inscritos. Caso contrário, haverá uma prova de seleção.

A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente pela internet, por meio de formulário de inscrição, das 9h do dia 18 de abril às 23h59min da próxima sexta-feira (22), no horário oficial do Acre. Já o edital, pode ser acessado no site da Ufac.

Confira abaixo o quadro de vagas disponíveis para o campus Rio Branco: