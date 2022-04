Em Sena, aposentada descobre que fizeram oito empréstimos em seu nome sem ela saber

O presidente do Conselho Municipal do Idoso, em Sena Madureira, Ribamar Silva, utilizou as Rádios Difusora e Aldeia FM nesta semana para fazer um alerta aos aposentados relacionado a possíveis golpes que estão sendo aplicados. Ele se reportou a situação envolvendo uma idosa que descobriu recentemente que está pagando todos os meses 11 empréstimos, sendo que dos quais ela alega não ter conhecimento de 8.

De acordo com Ribamar, a situação é preocupante. “Nesse caso específico, a idosa tem ciência de 3 empréstimos. Os outros 8 foram feitos em seu nome sem ela saber, mesmo assim, todos os meses há o desconto. Inicialmente orientamos a mesma a registrar um boletim de ocorrência na Delegacia. Cabe destacar que em relação a esses empréstimos, os mesmos foram contraídos em bancos que sequer tem sede em Sena Madureira. Com isso, deixamos um alerta aos demais aposentados para adotarem o máximo de cuidados”, frisou.

Ribamar recomendou aos idosos que não repassem suas senhas a ninguém e, no momento de fazer alguma transação bancária procure estar com alguém da família que seja de confiança. “É lamentável porque o idoso tem sua aposentadoria pra poder se manter minimamente. Não pode entregar quase o salário todo para os bancos, sendo que não contratou, por vontade própria, os empréstimos”, finalizou.