Em Tarauacá, Povo celebra neste final de semana, 109 anos de fundação do município

O povo de Tarauacá celebra neste final de semana, 109 anos de independência politico administrativa ou popularmente conhecido o “dia em que Tarauacá se tornou município”. Conquista datada de 24 de abril de 1913. A prefeitura local preparou uma vasta programação com atividades esportivas, culturais, ecumênicas e cívica.

No esporte, o Copão Tarauacaense de futsal com participação de equipes de Tarauacá, Feijó e outros municípios do Juruá, tem partidas eliminatórias durante toda a semana e a grande final acontece no domingo, 24 de abril, dia do aniversário do município. Uma ‘meia maratona, uma corrida de motocross e outra de MTB estão na programação. Ainda no esporte, foi realizado na última terça feira, 19 de abril no estádio Naborzão, um torneio com equipes de diversas aldeias indígenas pela passagem do “Dia do Índio”.

Na cultura, serão realizadas atividades no palco central de shows, localizado na Praça Alton Furtado, onde concentrará ainda uma praça de alimentação, bares e espaços para outras atividades. Shows musicais, culto ecumênico, apresentação de dança e escolha do mister e da miss Tarauacá 2022, estão entre as atrações.

Um momento cívico acontece no domingo, 24 de abril, pela manhã em frente a prefeitura, com concentração de representações das escolas, outras instituições, autoridades e população. O tradicional hasteamento de bandeiras, palavra das autoridades, o canto de ‘parabéns pra você’ e desfiles, devem compor a programação.

A prefeitura em parceria com o governo do estado deve inaugurar novas obras e reinaugurar outros espaços revitalizados. O Governador Gladson Cameli deve prestigiar o aniversário do município no próximo domingo, onde em companhia da prefeita Maria Lucinéia deve inaugurar obras do estado e participar de inaugurações de obras do município.

Com informações do Blog do Accioly.