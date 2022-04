Em vídeo, comentarista é interrompido e xinga ao vivo: “Calma aí, c******!”

Ao lado do apresentador Ari Aguiar e do também comentarista Paulo Antunes, Bulgarelli comentava sobre os playoffs da NBA quando foi interrompido por Aguiar e acabou xingando ao vivo. “”Calma aí, c******. Calma aí, porra. Deixa eu falar”, esbravejou. Veja:

O Bulgarelli não ironicamente acaba de lançar um “Calma aí, caralho. Deixa eu falar porra!” no ESPN league. Nossa senhora… isso por um debate simples sobre o Celtics e Nets. — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) April 18, 2022