Emboscada: homem é atraído para ramal em Rio Branco e é morto a tiros

Adaias da Silva Souza, de 30 anos, foi morto a tiros após uma “emboscada” na noite deste sábado (2), no Ramal do Benfica, na região da Vila Acre, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Adaias estava com a esposa e amigos bebendo em uma conveniência de um posto de combustível localizado na entrada do Ramal Bom Jesus, quando recebeu uma ligação de uma pessoa pedindo que ele fosse até o Ramal Benfica. A vítima não percebeu que se tratava de uma emboscada e ele, a esposa e um amigo foram de carro até o local. Ao chegar no local, um homem ainda não identificado começou a discutir com Adaias e atirou cinco vezes no peito da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu.

O amigo e a esposa da vítima colocaram Adaias dentro do próprio veículo e levaram até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° Distrito, onde ele deu entrada com vida, mas minutos depois, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O corpo foi removido da UPA e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

O caso será investigação por agentes de Polícia Civil da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).