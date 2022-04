Empresário flagra sucuri durante ‘café da manhã’ em chácara; veja vídeo

“Eu vi várias pessoas postando fotos da natureza, quis ir ver também. O local é uma chácara. Filmei alguns minutinhos, até mesmo para não atrapalhar o café da manhã da sucuri”, detalhou.

O empresário do ramo turístico comentou que já tem uma certa familiaridade com os animais silvestres e que não se espantou com a cena. “Já levo com naturalidade, sei que ela não oferece perigo ao humano. Fiquei pouco tempo”, finalizou.

Processo de digestão

Ao g1, o biólogo Pedro Guimarães esclareceu que o processo de digestão da serpente pode levar semanas, visto que sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal para acomodar sua presa.

“O processo de digestão da sucuri é longo, e pode levar mais de 20 dias. É natural vermos fora da água, seja em cima de galhos ou se expondo ao sol, isso auxilia na regulação da sua temperatura e no processo de digestão. Nessa situação é importante manter uma distância segura não só para preservá-la, mas também para segurança de quem estiver no local”, explicou.