Encontrada estudante que desapareceu após ser deixada em frente à escola no AC; veja vídeo

A estudante Ana Caroliny, de 16 anos, que estava desaparecida desde a última quarta-feira (13), após ser deixada em frente a Escola Estadual Barão do Rio Branco (CERBR), onde iria pegar os livros escolares foi encontrada na noite desta segunda-feira (18).

A informação foi divulgada pela jornalista Lilia Camargo. Segundo Camargo, ela foi encontrada na região do São Francisco por uma equipe de investigadores da 2ª regional de Polícia Civil e entregue aos cuidados da família na Delegacia da Cidade do Povo. Um vídeo do momento que ela chegou à delegacia foi publicado na página da jornalista.

Mais cedo, a mãe da menina, Maria José, disse ao ContilNet que essa é a terceira vez que a jovem sai de casa e não dá notícias. A última vez foi em meados de março, quando saiu para jogar bola com os amigos e não retornou por alguns dias.