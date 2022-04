Esposa dá sexo a três de presente para o marido e ‘convidada’ fica grávida

Uma tiktoker revelou que presenteou o marido no aniversário de casamento com uma aventura sexual com outra mulher, em um sexo a três – o famoso ménage à trois. Apesar da ousada surpresa, o caso acabou num grande susto, quando ela descobriu que a convidada ficou grávida.

O casal americano Jess e Stephen DeMarco, 32 e 35, é conhecido no TikTok por compartilhar detalhes de seu estilo de vida incomum, baseado no poliamor.

Para os seus 623 mil seguidores na plataforma de vídeos, a dupla mostra como o relacionamento aberto, com mais de um parceiro ao mesmo tempo, se tornou um dos pilares de seu casamento.

