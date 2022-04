Estado firma parceria com a Prefeitura de Sena Madureira para limpeza de vias públicas

O governo do Estado, com a finalidade de proporcionar maior qualidade de vida à população, firmou convênio com a Prefeitura de Sena Madureira para contemplar a cidade com a limpeza de suas vias públicas. Nesta quinta-feira, 28, o bairro Vitória recebeu o serviço.

O governo do Acre segue com a missão de beneficiar todos municípios do Acre. O Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), oferece todo o suporte financeiro necessário para a Prefeitura de Sena Madureira, por intermédio da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur), realizar os trabalhos de capinação, limpeza de meios-fios, roçagem, recolhimento de entulho e lixo branco, limpeza de córregos e bueiros, entre outros.

O titular da Seinfra, Cirleudo Alencar, apontou a importância do apoio do governo do Estado aos municípios.

“O governo está fazendo um programa importantíssimo, parando e conversando com os prefeitos para ser realizado tudo em parceria. São investimentos que muitas vezes a população não sabe, mas estão sendo expandidos em todos os municípios”, ressaltou.

O gestor da Semsur, Adevaldo Rodrigues, reforçou os benefícios que o convênio oferece para a cidade de Sena Madureira.

“Nossa equipe está empenhada nesta ação, que deve durar mais uns dias. Estamos dando uma verdadeira geral no bairro Vitória, graças ao convênio entre a prefeitura e o governo. Agradeço aos moradores que estão colaborando com o nosso trabalho, retirando os entulhos e o lixo branco enquanto a equipe está na localidade. Seguimos com a missão de deixar nossa cidade devidamente limpa”, enfatizou.