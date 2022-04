Estrelão apresenta novo treinador nesta quarta-feira

Ocupando a terceira posição do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco apresenta nesta quarta-feira (27), no CT do José de Melo, o técnico Damião Júnior, 46, ex-Araguacema-TO. O profissional deveria ter iniciado os trabalhos na terça-feira (26), mas a ausência de vagas em voos para Rio Branco-AC impediu a sua chegada.

Damião Júnior chega para o Estrelão para assumir a vaga do técnico Marcelo Brás, após uma sequência ruim do treinador no Campeonato Acreano 2022.

O presidente Valdemar Neto busca fortalecer o elenco, mas também deve durante o transcorrer da semana disponibilizar uma lista de dispensas. Cinco ou seis jogadores deverão deixar o clube

O Rio Branco retorna a campo no próximo domingo para encarar o vice-lanterna Humaitá, pela quarta rodada da Série D. A partida será realizada no estádio Florestão, a partir das 16h.

Arbitragem

O árbitro candango Luiz Paulo da Silva Aniceto apita neste domingo (1º) a partida entre Rio Branco e Humaitá. Fábio Nascimento e Verônica Severino (AC) serão os assistentes. Julian Negreiro será o quarto árbitro.