“Ex-mendigo” do DF ganha apartamento em frente à praia no RJ

Após a repercussão do caso envolvendo o morador de rua Givaldo Alves de Souza e a esposa de um personal trainer, esse nome se tornou mais frequente nas redes sociais.

Polêmicas envolvendo Givaldo vem ganhando cada vez mais espaço na internet. Há quem critique algumas atitudes do morador de rua e também a dimensão que o caso tomou. Porém, há quem o apoie. E com isso, desta vez, Givaldo ganhou nada mais, nada menos que um apartamento de presente.

O youtuber Diego Aguiar, famoso por atuar no ramo de criptomoedas, foi quem garantiu o “singelo presente”. Diego postou um vídeo em suas redes sociais, mostrando o momento em que entregou a chave do AP localizado na Barra da Tijuca, de frente para o mar, no Rio de Janeiro para Givaldo.

Segundo Diego, ele irá passar seus conhecimentos para, o agora, ex-morador de rua, para que ele possa ter uma “segunda chance na vida”, disse o youtuber.

No último vídeo postado por Diego, ele mostra como Givaldo (o mendigo, como ele o chama), realiza as operações no mercado das criptomoedas. Assista AQUI!