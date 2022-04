Ex-secretário é preso pela PF, acusado de traficar drogas em aviões

A partir da apreensão, a Polícia Federal conseguiu identificar a estrutura da organização criminosa atuante nos dois países, composta por fornecedores de cocaína, mecânicos de aviação e auxiliares (responsáveis pela abertura da fuselagem da aeronave para acondicionar o entorpecente), transportadores (responsáveis pelo voo) e doleiros (responsáveis pela movimentação financeira do grupo).

🚨 Operação da @policiafederal mira uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de cocaína. São cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 7 ordens de prisão preventiva na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, Rondônia e Pernambuco, além de Portugal pic.twitter.com/q0ZHK0FvyZ — Metrópoles (@Metropoles) April 19, 2022

A 2ª Vara Federal de Salvador e a Justiça portuguesa expediram as sentenças. No âmbito do Judiciário brasileiro, também foram decretadas medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados.

No curso das investigações, a PF contou com a colaboração da DEA (Drug Enforcement Administration, a agência norte-americana de combate às drogas), da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária Portuguesa e do Ministério Público Federal.