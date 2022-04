Exclusivo: Após rumores, Gladson e Marcio têm encontro marcado para a próxima semana em Brasília

O governador Gladson Cameli disse em entrevista concedida ao ContilNet, nesta quinta-feira (28), que deve se reunir na próxima semana com o senador Marcio Bittar, em Brasília.

A agenda política está marcada para segunda-feira (2). Eles vão se encontrar pela primeira vez após rumores que apontam para um possível rompimento entre os dois.

A dupla se tornou o foco das discussões no último final de semana após a exoneração do pecuarista Nenê Junqueira – indicado pelo senador – do cargo de secretário de Produção e Agronegócio (Sepa) e a nomeação de Edivan Maciel para ocupar a vaga – a desistência de Maciel teria desfalcado a chapa formada pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL.

Cameli afirmou que sua relação com o relator do orçamento está tranquila. “Pelo menos da minha parte está ok. Não tenho nada contra o Marcio. Na segunda, vamos nos reunir em Brasília para conversarmos”, destacou o chefe do executivo.

Questionado sobre qual seria a pauta do encontro, respondeu: “Uma reunião para falar de política, emendas, etc.”. “Eu estou dedicado ao meu mandato, à população. Não tenho tempo para perder com picuinhas, conversas aleatórias e estou sem disposição para dar palco a essas discussões desnecessárias”, acrescentou.

Sobre o encontro com o senador Flávio Bolsonaro (PL/RJ), ocorrido em Rio Branco, nesta terça-feira (26) – mediado por Bittar -, com a presença de diversas lideranças e apoiadores, Gladson fez questão de dizer que não pôde comparecer e que teria participado se não estivesse em outra agenda.

“Estava no TJAC e se tratava de uma agenda que eu não poderia remarcar. Com certeza, se desse, teria ido cumprimentar o senador Flávio Bolsonaro e as demais lideranças políticas”, finalizou.