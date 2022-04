Exclusivo: em entrevista ao ContilNet, Jarude anuncia pré-candidatura a deputado estadual

O vereador de Rio Branco, Emerson Jarude, que até a última sexta-feira (22) tinha seu nome posto como pré-candidato a governador pelo MDB, mudou sua rota nas eleições de outubro deste ano.

Com o nome da deputada federal Mara Rocha oficializado pelo partido como o nome que concorre a vaga no Governo, Jarude agora mudou o foco de sua campanha e anunciou com exclusividade em entrevista ao ContilNet, que vai disputar uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa.

Ele destaca que o partido fez uma boa escolha ao optar pela deputada, já que as pesquisas internas mostraram que Mara é o nome mais viável para vencer o atual ocupante do cargo, Gladson Cameli, que disputará reeleição. Jarude faz questão de frisar que não houve nenhuma “puxada de tapete”, pelo contrário, ele mesmo fez parte do processo de escolha que foi baseado no diálogo e na compreensão do coletivo.

“A entrada da deputada Mara Rocha qualificou os quadros do MDB, não fizemos disso uma disputa. Vejo que o cenário hoje é de união, vemos no cenário nacional uma polarização que não é boa e temos que fazer nossa parte aqui no estado. E pensando nisso, eu e Mara conversamos e vimos que o nome dela é o mais viável e vamos construir isso juntos”, diz o vereador.

Advogado graduado em direito pela Universidade Federal do Acre, está vereador pelo segundo mandato. Nas eleições de 2020, dos 17, Jarude foi o quarto mais bem votado e é o mais jovem da Câmara Municipal de Rio Branco.

“Nós vamos colocar o nosso nome a pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, penso que temos muito o que construir na Assembleia Legislativa da mesma forma que fazemos hoje na Câmara Municipal”, explica Jarude, que dá mais detalhes na entrevista que você acompanha abaixo.

O vereador colocou como uma de suas principais bandeiras a economia. Votou contra o aumento de verba para os gabinetes dos vereadores, abrindo mão do valor de R$ 8 mil. Reduzindo custos de mandato, ele economizou R$ 500 mil no seu primeiro mandato e questionado se levará isso para a Aleac, ele é enfático: “Com certeza”.

Acompanhe a entrevista completa: