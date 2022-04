EXCLUSIVO: Zé Vaqueiro é confirmado na ExpoAcre; saiba tudo na coluna do Douglas Richer

Siga meu Instagram: @douglasricher.

Depois de Wesley Safadão, mais um nome de peso foi confirmado para a ExpoAcre 2022. Em primeira mão ao ContilNet, os organizadores revelaram outra grande atração para a feira agropecuária que ocorre em julho deste ano e promete ser a maior já ocorrida no Acre.

O cantor e compositor de forró Zé Vaqueiro, ‘O original’, vai abrilhantar a quarta-feira, dia 3 de agosto. A 47º edição da ExpoAcre, tradicional feira de agropecuária do Estado, está prevista para o dia 30 de julho a 7 de agosto deste ano e está sendo organizada, com muito empenho por Júlio Cezar Moura Farias, o Roxinho, José Fernandes Lima, o Dudé, e Rômulo Grandidier.

Sobre o cantor

José Jacson Siqueira dos Santos Junior, de 22 anos, conhecido nacionalmente como Zé Vaqueiro, é o dono da voz romântica mais ouvida no país, é uma espécie de crooner da pisadinha, o forró feito no teclado. Ele é um dos cantores que dispararam entre os mais ouvidos no Brasil em 2021 com sucessos como “Tenho medo”, “Letícia” e “Volta comigo bb”.

