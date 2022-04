Fátima Bernardes, após deixar o Encontro, terá salário na Globo diminuído drasticamente

A apresentadora Fátima Bernardes, anunciou recentemente sua saída do Encontro. Entretanto, com isso, a Globo reduziu consideravelmente o salário da jornalista. Sendo assim, agora, à frente do The Voice Brasil, ela terá que se ajustar com novos valores.

Desse modo, a emissora carioca irá ter seu custo reduzido extremamente consideravelmente. De acordo com informações do Observatório da TV, Fátima Bernardes vai receber R$ 400 mil ao mês. É um ótimo salário? Óbvio. Mas, vale pontuar que atualmente, com seu programa matinal, ela recebe R$ 1,5 milhão.

Contudo, no The Voice Brasil, a apresentadora da Globo, Fátima Bernardes, ainda vai ganhar porcentagens em cima das publicidades. Desse modo, ela ainda vai receber uma boa quantia a mais.

Por fim, quando anunciou sua saída, Fátima Bernardes pontuou que assim como há dez anos, quer ir totalmente para o entretenimento.

“Ontem a gente acabou comunicando tudo isso. E eu quando vim pra cá e deixei o Jornal Nacional, eu tinha uma meta que era trabalhar com entretenimento. Eu queria conhecer outros horizontes e vim pra cá. E aqui eu botei um pé no entretenimento, mas continuei com outro no jornalismo. Esse é um programa necessário, pra trazer pautas importantes, falar do dia a dia e divertir“, disse.

Fátima Bernardes afirma estar feliz

“Eu queria trazer o meu outro pé para o entretenimento. Eu tô muito feliz, sei que eu conto muito com o apoio dos fãs que embarcam nos meus sonhos. Tenho o maior orgulho do que construí aqui. Eu vou comemorar dez anos em junho e vou ficar com vocês até lá.”

Por fim, a jornalista desejou boa sorte aos novos apresentadores do Encontro. “E fiquei feliz porque o programa permanece, o nome permanece porque vocês tornaram necessário e importante. Ele continua com a Patrícia Poeta e o Manoel Soares. Eu fico feliz por mim e pela continuidade do programa.”

Além disso, a mãe de trigêmeos fez questão de agradecer a Globo. “É muito bom trabalhar num lugar que permita que a gente sonhe. Eu sou inquieta”, avisou.