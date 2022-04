Federação de Taekwondo do AC promove eventos voltado à prática da arte marcial

Nos dias 23 e 24 de abril, a Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) promove três eventos que envolvem a prática de arte marcial: o curso de arbitragem, o primeiro exame de dans e o campeonato estadual de 2022.

No dia 23 de abril, será realizado o curso de arbitragem, que será ministrado por árbitro nacional, legalmente habilitado e dos quadros da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

Neste mesmo dia, também acontece o primeiro exame de dan, por meio da banca examinadora nacional formada pela CBTKD, que examina atletas que, se aprovados, serão promovidos a 7ª dan, dando a condição de Grão-Mestre, e 5ª dan, mantendo a condição de mestre.

No dia 24 de abril, acontece o Campeonato Estadual 2022, que conta com a presença do Presidente da CBTKD, o Grão-Mestre Junior Maciel, que fornece toda estrutura olímpica, como protetores eletrônicos e outros equipamentos.

Em junho, o Estado do Acre será, pela primeira vez, sede do evento nacional Norte Open, o qual seleciona os melhores atletas do Brasil, que terão passaporte para outro evento, o Grand Slam, que seleciona atletas para composição da equipe da seleção Brasileira. A vantagem para os atletas acreanos filiados à Feteac é que não precisarão se deslocar para outro estado.

Feteac

A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac), a única entidade oficial do estado do Acre filiada à Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), apesar da pandemia, garantiu que os eventos tenham estrutura nacional, com objetivo de dar oportunidade aos filiados do que há de mais sofisticados oferecido nos grandes centros.

Para os atletas de taekwondo que não são filiados à Feteac e pretendem participar de eventos como o Norte Open, a solicitação da filiação está aberta, basta procurar uma associação filiada à Federação do Acre e solicitar a vinculação.