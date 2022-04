FFAC divulga escala de arbitragem; confira

O departamento de arbitragem da Federação de Futebol do Acre (FFAC) divulgou na manhã dessa quinta-feira (31) a escala dos profissionais que irão trabalhar neste próximo final de semana na primeira rodada do hexagonal final do Campeonato Acreano 2002. Os três jogos serão realizados no sábado (2) e domingo (3) e o palco dos duelos será o estádio Arena da Floresta. Veja as escalas abaixo:

02/04/2022

16h – Náuas x Galvez

Árbitro: Antônio Marivaldo

Assistentes: Rener Santos e Israel Sampaio

03/04/2022

15h – Rio Branco x Humaitá

Árbitro: Antônio José

Assistentes: Jean Carlos e Marcelo Bussons

17h – Adesg x São Francisco

Árbitro: Fábio Santos

Assistentes: Antônio Ecídio e Carlos Alberto