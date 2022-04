FIFA 22: os zagueiros mais rápidos do jogo

Uma das opções mais populares do jogo no geral, Raphaël Varane, é também um dos zagueiro mais rápidos do FIFA 22. O francês detém 82 de ritmo, 79 de aceleração e 85 de pique, e é uma grande opção para times com jogadores da Liga Inglesa ou franceses.

Jason Denayer é uma opção alternativa muito interessante para a Liga Francesa. Com 83 de ritmo, 82 de aceleração e 83 de pique, o jogador belga é um dos zagueiros mais rápidos do FIFA 22.

Ben Godfrey foi uma opção muito visada no início do modo Ultimate Team do FIFA 22. Por ser ouro não raro, o jogador podia ser adquirido por um preço muito baixo em relação a outras boas cartas. E a razão do zagueiro do Everton ser uma boa opção são os seus altos status de velocidade: 83 de ritmo, 74 de aceleração e 90 de pique.