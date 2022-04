A grande final do “BBB 22” (TV Globo) está montada! Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André disputam o prêmio milionário e só um deles vai ser o grande vencedor da edição 2022. O ContilNet quer saber: quem você quer que seja o campeão?

(Nossa enquete não tem vínculo com a enquete oficial, que determina o vencedor do programa, e reflete apenas a opinião dos leitores do site)