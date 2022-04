Flamengo e Palmeiras fazem bom jogo no Maracanã, mas empatam sem gols

Finalistas da última edição da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras protagonizaram uma boa partida nesta quarta-feira (20/4). O jogo adiantado da quarta rodada do Brasileirão e com torcida única terminou, contudo, sem gols, no Maracanã, lotado com quase 70 mil flamenguistas.

O confronto que opôs dois dos postulantes ao título nacional teve bons lances, chances claras, defesas importantes dos dois goleiros, faltas e amarelos em excesso e provocações. Foram componentes de uma partida interessante, mas que terminou sem gols no Rio de Janeiro.

Considerando o peso do confronto e qualidade de cada um dos rivais, ninguém saiu descontente do Maracanã. Olhando para a tabela, o Palmeiras, porém, precisava do triunfo, já que tropeçara em seus dois primeiros compromissos no Brasileirão. Soma, agora, dois pontos, longe dos líderes. Mas o atual campeão continental comemora não ter perdido do rival de quem foi algoz em Montevidéu. O Flamengo tem cinco pontos e briga no topo.

Flamengo e Palmeiras têm compromissos pelo Brasileirão no sábado O time rubro-negro visita o Athletico-PR em Curitiba e a equipe alviverde encara o Corinthians no dérbi, agendado para a Arena Barueri, já que o Allianz Parque receberá um show sertanejo.

Foi bom o clássico interestadual no Maracanã. Protagonistas de uma rivalidade que tem crescido consideravelmente, Flamengo e Palmeiras fizeram um jogo franco e à altura de seus valiosos elencos. Os torcedores no estádio – apenas flamenguistas – viram jogadas bem trabalhadas, bons lances, defesas dos dois goleiros e equilibro em campo. Faltaram gols, no entanto.

No primeiro tempo, o Flamengo esteve perto de marcar com Arrascaeta, este duas vezes, e Gabigol. O uruguaio não encontrou o gol em duas chances claras. Na primeira, mandou pra fora dentro da área. Na segunda, acertou a trave em arremate da intermediária. O Palmeiras, armado para contra-atacar – mas nem sempre – incomodou o rival com seus três principais jogadores: Raphael Veiga, Dudu e Danilo.