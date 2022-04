Flamengo sofre, mas bate chilenos e mantém 100% na Libertadores

O Flamengo sofreu, levou pressão da Universidad Católica, mas conseguiu vencer por 3 x 2 fora de casa e manteve os 100% de aproveitamento na Libertadores.

A vitória começou a ser desenhada no primeiro tempo. Paulo Sousa lançou Bruno Henrique no time titular e o camisa 27 não demorou a responder a justificar a presença em campo. Logo aos oito minutos, o atacante deixou Gabigol na boa para chutar na saída do goleiro, abrindo o placar para o time brasileiro.

O Flamengo seguiu melhor na partida e teve chances de aumentar o marcador. Mas quem marcou foi o time chileno, em gol contra bizarro de Isla, aos 16 minutos. Mas os cariocas não demoraram a voltar à frente do placar. Em arrancada pela esquerda, Bruno Henrique serviu Gabigol mais uma vez, que só teve o trabalho de empurrar para o gol, aos 35 minutos, levando o Flamengo com a vantagem para o segundo tempo.

Pressão e vitória

A partida teve um cenário diferente no segundo tempo. O Flamengo se fechou e passou a apostar nos contra-ataques, chamando o time do Chile para seu campo de defesa. O jogo seguiu com a Universidad Católica se lançando ao ataque em busca do empate e o Flamengo se segurando como podia.

Até que Lázaro saiu do banco para decretar a vitória e encerrar o sofrimento do rubro-negro na partida, aos 40 minutos. Ainda deu tempo dos chilenos diminuírem nos acréscimos, em chute que desviou em Pablo, tirando do alcance de Santos.

Fim de jogo e terceira vitória consecutiva do Flamengo no grupo H. A equipe brasileira lidera a chave, com nove pontos, seguida pelo Talleres-ARG, com seis. Os chilenos ocupam a terceira colocação, com três pontos. Na próxima rodada, os brasileiros visitam o Talleres na quarta-feira (4/5), às 19h.