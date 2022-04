Flamengo x Palmeiras: o que une e o que diferencia Paulo Sousa e Abel Ferreira em duelo português

As perdas dos títulos da Supercopa e do Campeonato Carioca, para Atlético-MG e Fluminense, respectivamente, colocaram pressão sobre o trabalho do português.

Mesmo assim, a diretoria do Flamengo reforça a confiança que tem no trabalho de Paulo Sousa e diz que não cogita qualquer mudança no momento.

Já Abel Ferreira vive o oposto no Palmeiras . Com seis títulos conquistados em poucos mais de um ano e meio de trabalho, sendo duas Libertadores, o treinador se tornou um ídolo incontestável dos torcedores.

Nesta temporada, o Palmeiras já levantou os troféus da Recopa Sul-Americana e do Paulistão, deixando Abel ainda mais em evidência, sobretudo após os 4 a 0 sobre o São Paulo na decisão do estadual.

Recentemente, ele renovou o contrato com o Verdão até o fim de 2024 e, se mantiver a média de títulos, pode se tornar o treinador mais vencedor da história do Palmeiras.

Dupla tem o mesmo empresário

Apesar de Paulo Sousa e Abel Ferreira nunca terem se enfrentado, há algo que os une além da nacionalidade: ambos têm o mesmo empresário, Hugo Cajuda, responsável por trazê-los ao Brasil.

Cajuda conversou com o ge sobre o trabalho que realiza com a dupla e falou sobre a sensação de vê-los em dois dos maiores clubes do país.

– A satisfação é enorme, o futebol é minha paixão desde sempre, eu cresci no futebol. É máxima, é total a satisfação. Além disso, poder ajudar com a minha parte no crescimento desses dois clientes e amigos é algo incrível para mim – disse ele, que é filho de Manuel Cajuda, um dos treinadores com mais vitórias na história da Liga Portuguesa.

O empresário vê uma característica importante em comum entre Paulo Sousa e Abel Ferreira.

– O ponto comum que vejo entre eles é a capacidade inesgotável de trabalho. São pessoas que têm suas famílias, mas enquanto estão a trabalhar, vão ao limite do que é possível um profissional trabalhar. Ambos muito preocupados em cuidar de todos os detalhes, com muita paixão pela profissão. Vejo o foco total na profissão dos dois, na ambição de querer ganhar e fazer tudo que é possível. Ir sempre ao limite. É uma capacidade inesgotável de trabalho – analisou.

Cajuda também explica por que os portugueses têm tido tanto destaque e o mercado brasileiro se tornou tão atrativo para os treinadores do país.

– Isso é global, não só no Brasil. Nos últimos 15 anos, a formação de técnicos portugueses foi muito aprimorada. Hoje, a formação do técnico português, o curso, as etapas, atingiu um nível muito alto e exigente, quase de excelência. Eles recebem uma formação muito detalhada, profissional. Também há uma capacidade de adaptação e uma partilha muito grande de conhecimento entre eles.

Mesmo sendo um dos principais responsáveis pela entrada de técnicos portugueses no Brasil, o empresário valoriza os profissionais do país e considera o movimento normal dentro do futebol.

– O mercado é global, há muitos anos, hoje mais do que nunca. Qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer parte do mundo. O brasileiro não tem que se preocupar. Há 30, 40 anos, tem técnico e jogador brasileiro em Portugal. Temos que olhar para esse movimento como global e natural.