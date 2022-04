Flamengo x Palmeiras: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem

Quase cinco meses depois, o reencontro. E como não poderia ser diferente: com ingredientes que aguçam aquela que se tornou a maior rivalidade do futebol brasileiro dos últimos anos. Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira pela primeira vez desde a final da Libertadores, dia 27 de novembro, em Montevidéu. Duelo adiantado da quarta rodada do Brasileirão e marcado para às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

O confronto começou antes mesmo de a bola rolar com a decisão do Flamengo de executar parecer do STJD que permitia a realização da partida com torcida única. Se trata de reciprocidade após o Palmeiras vetar torcedores visitantes no duelo da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. E os rubro-negros aproveitaram para tomar o Maracanã comprando os 61.154 ingressos disponíveis antecipadamente.