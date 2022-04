Durante o evento realizado em Rio Branco com lideranças do Partido Liberal (PL), o senador Flávio Bolsonaro fez questão de afirmar que a pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar, é a escolhida pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Márcia, conte conosco. Você é a pré-candidata do presidente Bolsonaro aqui no Acre”, disse o filho do chefe do executivo federal.

“Vamos construir um Brasil melhor e chegar juntos”, finalizou.