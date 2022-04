Foragido da polícia do Acre usa nome do irmão para tentar escapar da prisão

Um foragido da Justiça do Acre pelos crimes de roubo e porte ilegal de arma de fogo foi preso pela Polícia Civil em Campos de Júlio, nesta quinta-feira (21).

O suspeito de 25 anos estava utilizando o nome do seu irmão para não ser descoberto pela polícia. As investigações que levaram a verdadeira identidade do suspeito iniciaram após ele ser preso pela Polícia Militar por envolvimento em tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro, ocasião em que se apresentou com o nome do irmão.

Depois de ser conduzido à delegacia, os investigadores iniciaram levantamento de informações sobre o suspeito e apuraram que ele estava utilizando um nome falso, pois estava foragido do estado do Acre.

Com base nas investigações, a equipe da Polícia Civil de Campos de Júlio confirmou a real identidade do suspeito, que estava com o mandado de prisão decretado pela Justiça por crimes cometidos na capital acreana, Rio Branco.

Ele foi conduzido a uma unidade prisional, onde aguardará manifestação da Justiça sobre o recambiamento ao estado de origem.