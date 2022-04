Foragido é morto durante troca de tiros com a Polícia no interior do AC

Magno Santos da Silva, 29 anos de idade, conhecido pela alcunha de “Bracinho”, foi morto na noite desta sexta-feira (22), na cidade de Manoel Urbano.

De acordo com informações, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência e, ao chegar no local indicado, ao tentar abordar o acusado recebeu disparos de arma de fogo. Em ato contínuo os policiais reagiram e conseguiram neutralizar o mesmo. “Bracinho” morreu no local.

Com passagens pela justiça, ele havia cumprido pena no presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira. Posteriormente migrou para o monitoramento onde estava usando a tornozeleira eletrônica. Porém, o mesmo teria se desfeito da tornozeleira e era considerado foragido do sistema prisional.