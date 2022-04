Fotos: Em Sena, Igreja Católica celebra a Missa do Domingo de Ramos

A Igreja católica Nossa Senhora da Conceição, em Sena Madureira, iniciou neste domingo (10), a programação alusiva a semana santa. Dessa forma, foi realizada a Missa do Domingo de ramos que marcou a entrada triunfal de Jesus, em Jerusalém.

Centenas de fiéis participaram da missa. “Com o domingo de ramos, a igreja celebra o início da semana santa que é o centro da fé cristã, onde celebramos a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Nesse domingo de ramos, refletimos o gesto do povo que acolhe Jesus ao entrar em Jerusalém, recordando e professando a nossa fé no Cristo como o nosso salvador”, destacou o Frei Moisés, pároco de Sena Madureira.

Os fiéis entraram na igreja com os ramos nas mãos. Ao longo da semana, a programação terá continuidade.

Na quinta-feira santa, o Governo decretou ponto facultativo. Já na sexta-feira santa ou sexta-feira da paixão é feriado.

Fotos: ContilNet