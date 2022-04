Francisco Cuoco falta teste de paternidade de novo, após intimação

O programa Domingo Espetacular da Record TV deste domingo (17/4) revelou que o ator Francisco Cuoco vem dificultando um processo de paternidade movido por seu suposto filho. Anthony Júnior, de 42 anos, mora nos Estados Unidos e tenta descobrir quem é seu verdadeiro pai. O homem desembarcou no país e não conseguiu realizar o teste, uma vez que o ator não compareceu no local e data marcada, mais uma vez.

Esta é a segunda vez que Cuoco se recusa a realizar o teste. Na primeira oportunidade, teria alegado problemas de saúde para não comparecer. Segundo a reportagem do Domingo Espetacular, a defesa do ator apresentou um teste sanguíneo para evitar o constrangimento da coleta do material genético.