Fundhacre oferece vacinação ao servidores do Hospital do Idoso

A imunização adequada combate várias doenças. Por isso, nesta terça-feira, 19, o Hospital do Idoso, que faz parte do complexo da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), por meio da Gerência de Enfermagem, promoveu uma mobilização vacinal contra a influenza, a covid-19 e doenças como sarampo, caxumba e rubéola.

A técnica em enfermagem da Fundhacre, Viviane Souza, destacou que: “a vacina é uma medida de prevenção e de fundamental importância para os profissionais de saúde, que precisam ter o esquema de vacinação atualizado, pois essa é a forma de se proteger contra doenças e infecções”.

A vacinação, destinada aos servidores, começou nesta manhã, 19, e continuará até 21 de abril, às 11h30, no salão do Hospital do Idoso. Os interessados devem ter os seguintes documentos: carteira de vacina, CPF ou cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

O governo do Acre e a saúde acreana têm trabalhado em prol do bem-estar dos profissionais, bem como da população, e isso ocorre por meio dos mutirões de vacina que são realizados no Acre.