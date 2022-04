Garoto de 11 anos transforma motor de liquidificador pifado em cortador de grama

Murilo comenta que nem todas as tentativas deram certo, mas foi com os erros que conseguiu aprender. “Aprendi com os erros, eu consegui chegar naquele resultado do cortador de grama apenas com os erros”, detalhou.

Aos 7 anos, Murilo já começou com as reformas, mas lembra que não tinha “nem força para apertar uma porca”. Aos 9 anos, o garoto montou alguns objetos vendo tutoriais caseiros e partiu para tentar outros projetos.