Gehlen pede ajuda da bancada federal por recursos para recuperação da BR-364

O deputado estadual Gehlen Diniz (PP), direcionou sua fala na sessão da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (27), para falar da situação da BR-364, que segundo ele, permanece abandonada.

“Toda estrada precisa da atenção do motorista, mas nessa, tem que redobrar os cuidados, se sair de Rio Branco às 11 da manhã, chega a Cruzeiro do Sul meia noite”, enfatizou.

Além do tempo de viagem, o deputado criticou as condições da estrada que liga a capital ao segundo maior município do país e pediu que bancada acreana em Brasília concentre esforços para trazer recursos.

O deputado ainda alertou sobre manifestações. “Coitado dos que dependem dessa rodovia. Não vai demorar muito e vai ter manifestação, a gente pede socorro aqui. Sei que minha voz não é ouvida em Brasília, mas os deputados federais, sim”.

O deputado Pedro Longo, líder do Governo, concordou com o colega e foi enfático: “Temos três senadores do Acre que valem o mesmo que os de grandes estados. Se a situação da BR fosse em São Paulo, o que os senadores de lá fariam para resolver?”, questionou.