O governador Gladson Cameli nomeou, nesta segunda-feira (11), o novo presidente do Ieptec/Dom Moacyr. O cargo foi deixado, no início do mês, por Francineudo Costa, que se descompatibiliza para tentar vaga na Assembleia Legislativa nas eleições 2022.

O novo presidente, Carlos Sergio Mendes Pires, é ex-secretário parlamentar do gabinete do deputado federal Alan Rick (UB-AC)

Até então, Carlos ocupava o cargo de diretor administrativo do Iepetec e já havia atuado como presidente interino do órgão.