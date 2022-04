Gladson torna sem efeito nomeação de Rômulo Grandidier como diretor da Casa Civil

Não havia edição desta quarta-feira (13) do Diário Oficial nas primeiras horas do dia, mas o Governo do Acre deixou um caderno suplementar que traz, dentre outras nomeações e exonerações, a informação de que o decreto Decreto nº 930-P, de 7 de abril de 2022, torna-se sem efeito. O decreto em questão nomeou, na edição anterior, Rômulo Grandidier como diretor da Casa Civil.

Rômulo era secretário da pasta e descompatibilizou-se para as Eleições 2022. Após a descompatibilização, foi anunciada sua nomeação como diretor. Até então, Rômulo é tido como um dos coordenadores da ExpoAcre e ExpoJuruá, as duas maiores feiras do agronegócio acreano. Ele atua juntamente com Júlio Farias, o Roxinho, e Dudé Lima.

Nossa reportagem tentou contato com Rômulo e com o porta-voz do Governo, Jefson Dourado, mas as tentativas não foram bem sucedidas. O espaço segue aberto para os eventuais esclarecimentos.

Atualização às 06:24

Jefson Dourado, porta-voz do Governo do Acre, disse ao ContilNet que irá checar a informação e trazer maiores detalhes. Esta reportagem está em atualização; assim que o fizer, o registro constará neste espaço.

Atualização às 08:13

Através do porta-voz Jefson Dourado, o Governo do Acre informou que não vai se pronunciar sobre a decisão.