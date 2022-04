Globo derruba programação, entra ao vivo com Plantão e escandaliza com imagens

Nesta quinta-feira (07), a emissora carioca, Globo, interrompeu o “Globo Esporte” às pressas. O motivo? Bom, mostrar para os internautas a volta de Arthur Aguiar para o BBB22. Sendo assim, o canal decidiu usar uma dinâmica da Lacta para celebrar a proximidade da Páscoa. Em consequência disso, colocaram o marido de Maíra Cardi vestido de coelho para entregar ovos aos brothers.

No entanto, em primeiro momento, foi o líder Paulo André quem distribuiu os ovos entre os brothers. Contudo, logo em seguida, a Globo ordenou Arthur Aguiar a entrar no reality, vestido de coelho. “Atenção: pegue a cesta e volte para a casa”, dizia um aviso no quarto secreto.

Dessa maneira, um dummy ajudou Arthur Aguiar durante o retorno para. Inclusive, foi possível ouvir algumas instruções dadas pela produção no áudio vazado pelo funcionário. “Só preciso dessa informação”, pontuou o artista.

Assim que entrou na casa do BBB22, da Globo, os brothers até chegaram a desconfiar do coelho. Entretanto, logo em seguida entraram na brincadeira com o coelho. Logo depois Arthur Aguiar tirou a parte de cima da fantasia, se mostrando. A maioria dos integrantes do reality, por sua vez, ficaram extremamente surpresos.

BBB22 fica em surto ao ver Arthur voltar ao reality da Globo

Paulo André e Douglas Silva ficaram bem felizes com o retorno de Arthur Aguiar para o reality da Globo. Mas, diferente deles, Natália, Jessi, Lina e Eliezer ficaram claramente decepcionados. Por fim, em uma conversa sincera entre eles dentro da cozinha, Jessilane pontuou que o pai da pequena Sophia já é o vencedor.

Mas, parece que existe climão entre os brothers. Isso porque Pedro Scooby perguntou para Arthur Aguiar onde ele esteva, e o rapaz deu uma resposta meio agressiva. “Não pode falar”, perguntou o surfista. “Poder eu posso…”, respondeu. “Passada”, disparou Linn. “To no game, irmão. Voltei. É isso”.