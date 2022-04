Goleiro Bruno recebeu R$ 3,9 mil de auxílio emergencial durante a pandemia

O goleiro Bruno Fernandes recebeu R$ 3,9 mil de auxílio emergencial durante a pandemia. Conforme os dados do Portal da Transparência da União, o benefício foi pago entre junho de 2020 e maio de 2021. As informações são do R7.

De acordo com uma decisão da Justiça Federal, durante a pandemia, presos que cumpriam pena em regime semi-aberto tinham direito ao auxílio.

Condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da ex-namorada Eliza Samudio, Bruno está em regime aberto. Em fevereiro deste ano, Bruno inaugurou uma loja de açaí. Recentemente, a defesa dele entrou com um pedido de liberdade condicional na Vara de Execuções Penais (VEP) do Rio de Janeiro.

O pedido de liberdade condicional foi feito pelo advogado Luiz Gregório, que representa o ex-atleta. Caso a Justiça aceite o pedido, Bruno ficará obrigado apenas a cumprir algumas condições impostas pela VEP, como “obter ocupação lícita”.

No entanto, não terá mais restrições de horário para chegar em casa, como ocorre no regime aberto. Ele também pode sair da cidade onde mora sem precisar de autorização de um juiz. O livramento condicional é a última “etapa” de cumprimento de pena antes do réu ficar definitivamente em liberdade, com o término da pena.