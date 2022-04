Governador Gladson e senadora Mailza tratam de melhorias para o Acre: “Foco nas pessoas”

Apoio para levar melhorias para o Acre nas áreas de saúde, educação e segurança, além da garantia dos recursos necessários para as obras do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia. Estes foram alguns dos assuntos tratados pelo governador Gladson Cameli e a senadora Mailza Gomes, em reunião realizada nesta terça-feira, 12, em Brasília.

No encontro, o governador agradeceu o apoio prestado pela senadora ao governo, que classificou como “um trabalho de excelência”, que tem contribuído para a solução de problemas no estado, inclusive aqueles “deixados por administrações passadas” e permitido, entre as medidas, “a conclusão de obras inacabadas”.

O agradecimento, disse o governador, é por “todo um trabalho que a senadora tem disponibilizado, honrando o seu mandato em prol do desenvolvimento do Acre e contribuindo para que o governo possa desenvolver sua principal missão, que é cuidar das pessoas”.

Gladson Cameli e Mailza Gomes trataram sobre diversas outras ações de interesse do Estado, como a garantia dos recursos para a continuidade e conclusão das obras do anel viário de Brasileia e Epitaciolândia, além da garantia de tráfego contínuo da BR-364, especialmente no trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

“Essa é uma pauta de interesse tanto do governo do Estado quanto da senadora, que nos representa aqui, juntamente com a nossa bancada federal”, disse o governador, destacando a importância do trabalho conjunto.

Acre é prioridade

Priorizar o Acre e a população acima das questões políticas e eleitorais foi consenso entre Gladson Cameli e Mailza Gomes. “Temos um prazo eleitoral e precisamos aproveitar cada minuto para focar naquilo que é preciso, que são as pessoas. Não podemos mudar por causa de um período que nem começou ainda, até porque existe uma legislação a ser respeitada. E temos que ter foco é nas pessoas e na governabilidade”, afirmou Gladson.

A prioridade ao Acre foi reforçada pela senadora Mailza, destacando que o assunto foi o ponto central da reunião, pautada no alinhamento e no futuro do estado. Os assuntos, lembrou, incluíram recursos garantidos por ela beneficiando o estado, além de outros projetos com esse objetivo. “Enfim, tratamos sobre como trabalhar mais e melhor para a garantia da dignidade do povo acreano”, resumiu.