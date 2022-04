Governo antecipa salário aos servidores do Estado já com o aumento e auxílio alimentação

O compromisso com os servidores do Estado vem sendo firmado a cada mês com o pagamento em dia dos salários. Para o mês de abril a antecipação dos salários dos servidores inativos, previsto para segunda-feira, 25, já está na conta dos pensionistas e aposentados do Estado neste sábado, 22. Os servidores ativos recebem na quarta-feira, 27.

É mais uma demonstração de responsabilidade com mais de 50,7 mil servidores ativos e inativos. A folha de abril fechou com um valor total de R$320.613.649,58, um aumento em mais de R$ 60 milhões em comparação à folha de pagamento referente ao mês de março.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), O aumento da folha se deve ao pagamento, já neste mês de abril, do Auxílio Alimentação no valor de R$ 420,00 para todos os que recebem mais de R$ 4 mil e de R$ 500,00 para aqueles com salários inferiores a esse valor, e reajuste salarial de 5,42% para o funcionalismo, que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado (Aleac) no dia 1º de abril, para todos os servidores do Estado.

O auxílio geral para todos os cargos e demais órgãos está sendo pago na folha de abril com retroativo referente ao mês de março.

Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.