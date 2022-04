Governo defende que WhatsApp funcione “sem interferência” de Poderes

“A preocupação dele [Jair Bolsonaro] é apenas que esses veículos, essas plataformas continuem funcionando de forma livre com as próprias decisões internas, sem interferência dos Poderes”, assinalou Faria em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto.

Bolsonaro e Faria se reuniram nesta quarta, por cerca de uma hora, com Dario Durigan, head de Políticas Públicas para o WhatsApp na Meta Brasil; Guilherme Horn, head do WhatsApp no Brasil; Murillo Laranjeira, Public Policy Director na Meta Brasil; e Eduardo Lopes, Public Policy Manager na Meta Brasil.

O objetivo da reunião foi esclarecer o prazo para implementação do recurso “comunidades”, que vai abrigar diversos grupos com milhares de usuários. A empresa negou que tenha adiado a disponibilidade da nova ferramenta no Brasil em função de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).