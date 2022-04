Governo do AC segue com tratativas para viabilizar exportação de carne para o Peru

Buscando viabilizar a internacionalização da carne bovina e suína do estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (Sepa), segue as tratativas para habilitação de frigoríficos acreanos e exportação de carne para o país vizinho Peru.

Na última terça-feira, 19, o secretário da pasta Nenê Junqueira, esteve reunido com o diretor executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Márcio Eli, juntamente com diretores do órgão, em Brasília/DF, para tratar sobre a vinda da missão peruana ao Acre que promete tornar o comércio bilateral uma realidade entre os dois países.

Sendo concretizado, os empresários acreanos ganham com a possibilidade de importação e exportação de seus produtos, beneficiando não somente as indústrias frigoríficas, mas o produtor lá na ponta, causando um impacto positivo na economia acreana.

“O Peru tem um grande potencial de compra, são 33 milhões de habitantes no país que pode tranquilamente investir no comércio de carnes acreano. É preciso prosseguir nessa relevante pauta, pois os resultados alcançados serão promissores para nossa economia”, destacou Nenê Junqueira.