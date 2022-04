Governo do Acre antecipa pagamento de abril e servidores da educação já recebem com reajuste

O Governo do Acre antecipou o pagamento do mês de abril para esta quarta-feira (27), para todos os servidores ativos do Estado. Além da antecipação da remuneração, os servidores da educação já recebem o salário com o reajuste e auxílio alimentação retroativo a janeiro.

O auxílio alimentação é no valor de R$420,00 para todos os que recebem mais de R$4 mil e de R$500,00 para aqueles com salários inferiores a este valor.

Neste mês, o governo também antecipou os salários dos servidores inativos na segunda-feira (25) e aposentados e pensionistas receberam o dinheiro no último sábado (22).