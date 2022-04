Governo do Acre e Prefeitura de Rio Branco promovem ação de saúde e bem-estar no Horto Florestal nesta sexta-feira

Com público-alvo voltado para os idosos, o Governo do Acre e a Prefeitura de Rio Branco promovem uma ação de saúde e bem-estar no Horto Florestal nesta sexta-feira (29). A ação, que envolve atendimentos de saúde, dança, psicológico e acolhimento da população, segue até às 12h.

De acordo com a enfermeira Luciene Brandão, a equipe de saúde presente no Horto está oferecendo teste rápido para detecção de sífilis, hepatite dos tipos B e C, e também do vírus HIV, além de testes de glicemia e aferição de pressão arterial, vacinação contra a influenza e consultas de enfermagem.

O evento foi idealizado com os idosos como público-alvo, mas a população que estiver próximo ao Horto Florestal, independente da faixa etária, pode se beneficiar dos atendimentos que a ação oferece.