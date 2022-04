Governo do Estado anuncia preparativos para o início do Arraial Cultural

Alavantú, anarriê! No último domingo, 24, ocorreu o 12ª início do calendário junino. O evento ocorreu no Calçadão da Gameleira, em Rio Branco. Na ocasião, o governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), anunciou a realização da festa junina mais aguardada no estado: o Arraial Cultural.

Na manhã da segunda-feira, 25, na sede da FEM, reuniram-se a comissão de realização do evento, juntamente com a diretoria da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), onde deram início aos diálogos para a construção desta grande festa.

Estiveram presentes no encontro o presidente da FEM, Manoel Pedro Gomes, o chefe da Divisão de Apoio à Cultura, Milton Farias, e o presidente da Liquajac, Cimar dos Santos, além de membros da diretoria da Liga.

“Queremos realizar um grande evento para o retorno das festividades juninas no Acre após a pandemia, um momento que foi muito delicado, e a população não pôde estar junta. Nesta edição, queremos fazer algo amplo e participativo, que seja inclusivo com os quadrilheiros do interior”, revela o presidente.

Ainda nesta semana, a comissão se reúne para definir e ajustar alguns detalhes; dentre eles, o local que irá receber a festa junina do Estado.