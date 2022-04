Governo e Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizam serviço de recuperação de ponte no Ramal Santa Luzia

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, executou serviço de recuperação em uma ponte de madeira no Ramal Santa Luzia, na Comunidade Pentecostes, no município.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, ação foi prontamente atendida e os agentes técnicos realizaram os serviços de melhorias. “É mais uma determinação do governo em atender essa comunidade no intuito de garantir o acesso dessas famílias”, enfatizou o gerente.

A reconstrução das pontes faz parte de um conjunto de obras de infraestrutura que estão sendo construídas pelo governo do Estado do Acre, visando apoiar o agronegócio acreano.

A equipe do Deracre realizou melhoramento nos pontos críticos, com serviços de saídas d’água, retiradas de atoleiros, nivelamento de superfície e reconstrução da ponte de madeira.

De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, o órgão continua com os trabalhos e, apesar das chuvas, tem estado presente, para que as famílias continuem tendo acesso.

“Apesar das chuvas as equipes não pararam. Aqui moram muitas famílias que necessitam de trafegabilidade no ramal”, afirmou o presidente.

As intervenções nos ramais visam garantir o trânsito dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.