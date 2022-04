Governo realiza atendimentos pelo Saúde Itinerante em Sena Madureira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), em parceira com a Secretaria Municipal de Saúde de Sena Madureira, realiza durante todo este final de semana, 9 e 10 de abril, ações de atendimentos do programa Saúde Itinerante.

O objetivo é dar vazão às filas de espera de diversas especialidades: ginecologia, ortopedia, obstetrícia, pediatria, por exemplo. Além disso, também oferta exames de apoio diagnóstico e ultrassonografia, atendimento social, dispensa de medicamentos e atendimento de enfermagem.

“É uma preocupação da nossa secretária, que trabalhemos em conjunto para tirarmos esses pacientes das filas de espera. Estamos realizando atendimentos de cerca de 300 pacientes, em média”, declarou a coordenadora do Saúde Itinerante da Sesacre, Rosemary Ruiz.

Os atendimentos ocorrem na Unidade Básica de Saúde Elson Damasceno.