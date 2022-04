Gozada romântica: 3 motivos para fazer sexo de conchinha

Quando se fala em posições sexuais que promovem profunda conexão, muitas pessoas já pensam no clássico papai e mamãe. E quando o assunto é romantismo, há quem pense em beijos apaixonados que levam a uma transa ardente.

De acordo com a expert em sexo Megan Flemin, do portal The Sun, a conchinha é uma posição sexual muito subestimada que os casais raramente aproveitam ao máximo. Se engana quem pensa que virar de lado, abraçar na conchinha é apenas para dormir em modo romântico. Dá para aproveitar e ter orgasmos intensos, além de promover uma conexão com a parceria.

Confira agora três bons motivos para incluir a posição sexual da conchinha na sua rotina.

Conexão profunda

A posição promove uma conexão profunda entre os pares, além de proporcionar um contato pele a pele. Ficar de conchinha ainda facilita beijar o pescoço, sussurrar coisas safadas ou românticas no ouvido do par.

Mãos livres – estímulo total

Outra vantagem da posição é que as mãos dos envolvidos ficam livres para massagear, tocar, provocar e estimular outras áreas do corpo. Por exemplo, se a mulher estiver na conchinha da frente, ela pode ser estimulada no clitóris e usar brinquedos sexuais.

E se for um homem, dá para estimular o pênis com as mãos livres, enquanto é penetrado por trás. Ou seja, dá para excitar o corpo inteiro.

Preguiçosa

E uma vantagem que eleva a posição como favorita para muita gente, é que ela é ideal para os dias de preguiça. Não exige muito esforço dos envolvidos, e dá pra distribuir as tarefas: quem está mais cansado fica parado, deixando a movimentação toda por conta de quem ficar na ativa.

E no fim, pode continuar na posição e cair no sono.

Testando

Não tem segredo. Para tentar, basta se deitar ao lado da parceria na cama de modo que ambos fiquem voltados para a mesma direção. E aconchegue-se o mais perto possível do par, sem deixar espaços livres. Use as mãos, a boca, o corpo todo e aproveite.