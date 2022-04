Guia de turismo flagra sucuri gigante em rio de água cristalina; veja vídeo

O guia explicou que o flagrante foi feito com uma câmera específica para ser utilizada debaixo d’água, e o tamanho da sucuri surpreendeu até mesmo o profissional que atua há quatro anos no ramo do ecoturismo.

“Sucuris são mais fáceis de serem vistas no período do inverno, sendo o período em que elas se acasalam. Chego a fazer três passeios de flutuação por dia no rio e não vemos isso, é muito gratificante e raro. Todos ficaram em choque com o tamanho da sucuri”, destacou.