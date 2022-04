Homem acusado de matar jovem em 2018 no AC é preso em bairro de Rio Branco

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas (DHPP), prendeu nesta terça-feira (12) um homem identificado por W. O. da S. de 27 anos, vulgo “Jibóia”, em uma residência localizada no bairro Praia do Amapá.

Após os investigadores conseguirem a informação do possível local onde o acusado estava escondido, foi dado voz de prisão ao rapaz que, posteriormente, foi conduzido à delegacia.

Segundo os agentes, o homem é acusado de ser um dos autores do homicídio que vitimou Glaysson Ferreira, de 19 anos, no bairro polo Benfica no ano de 2018.

O autor foi condenado no Tribunal do Júri a mais de 40 anos de reclusão em regime fechado.