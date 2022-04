Homem discute com mototaxista e é ferido com golpe no pescoço em Rio Branco

Hércules Carvalho Monteiro, 42 anos, foi ferido com um golpe de faca no pescoço após discutir com um mototaxista na noite deste domingo (24), na rua principal do bairro Santa Helena, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Hércules foi encontrado caído em via pública com um golpe profundo na parte da frente do pescoço, próximo a região da garganta da vítima. Mesmo ferido, o homem conseguiu dizer aos policiais que havia discutido com um mototaxista, quando o profissional sacou a faca e deu um golpe contra a vítima. Após a ação, o mototaxista fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, esteve no local, prestou os primeiros atendimentos a Hércules e em seguida o homem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Os PMs do 1° Batalhão realizaram ronda ostensivas, mas não encontraram o criminoso. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).